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Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
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Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива 

Рамблер 5 июня 2018
В росте цен на бензин и дизельное топливо усмотрели картельный сговор. Соответствующее мнение высказал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, передает РИА «Новости».
По мнению Кашина, объективных причин для роста цен на топливо нет.
«Мне кажется, здесь просто картельный сговор», — предположил он в ходе заседания комитета.
Кашин рассказал, что несколько раз встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по поводу роста цен на бензин и дизельное топливо.
Депутат также назвал «грабежом» решение правительства РФ и нефтепроизводителей зафиксировать цены на топливо по состоянию на 30 мая.
«Это что, утвердить этот грабеж? <…> На основании чего этот будет грабеж?», — выразил недоумение Кашин.
Депутат предложил компенсировать стоимость дизельного топлива работникам сельскохозяйственной отрасли как главным его потребителям.
В апреле текущего года в России начался резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. Это обусловлено снижением поставок топлива на внутренний рынок. Из-за роста цен на нефть на мировых биржах поставщикам стало выгоднее продавать топливо за рубеж.
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