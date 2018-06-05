Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива

По мнению Кашина, объективных причин для роста цен на топливо нет.

«Мне кажется, здесь просто картельный сговор», — предположил он в ходе заседания комитета.

Кашин рассказал, что несколько раз встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по поводу роста цен на бензин и дизельное топливо.

Депутат также назвал «грабежом» решение правительства РФ и нефтепроизводителей зафиксировать цены на топливо по состоянию на 30 мая.

«Это что, утвердить этот грабеж? <…> На основании чего этот будет грабеж?», — выразил недоумение Кашин.

Депутат предложил компенсировать стоимость дизельного топлива работникам сельскохозяйственной отрасли как главным его потребителям.

В апреле текущего года в России начался резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. Это обусловлено снижением поставок топлива на внутренний рынок. Из-за роста цен на нефть на мировых биржах поставщикам стало выгоднее продавать топливо за рубеж.