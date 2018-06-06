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Набиуллина похоронила дешевый бензин
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Бензин не подешевеет 

Рамблер 6 июня 2018
Меры правительства не снизят цены на бензин, уверена председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
В интервью агентству Reuters она заявила, что снижение акцизов на топливо могло бы уменьшить стоимость бензина и дизеля, однако, «скорее всего», не снизит, а лучшим из сценариев развития наблюдающейся ситуации станет приостановка роста цен.
>> Лайфхак: как сэкономить на бензине
По словам Набиуллиной, причиной тому — «достаточно низкая» прибыльность розничной торговли нефтепродуктами.
«Мы исходим из того, что цены на бензин не будут расти такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы», — подчеркнула она.
Цены на бензин в России растут со второй половины апреля. В связи с этим в конце мая зампред правительства Дмитрий Козак и представители крупных нефтяных компаний в ходе экстренного совещания договорились ввести мораторий на повышение цен в течение одного месяца. В обмен на это нефтяники получили обещание чиновника снизить акцизы на бензин и дизель уже в июне.
Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что резкий рост цен на топливо может быть связан с тем, что стоимость нефти на бирже выросла, чем пользуются ее добытчики, импортируя «черное золото», а «выравнивают» прибыль, повышая цену бензина и дизеля в России.
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