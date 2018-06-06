В рубль веры нет: покупатели сметают автомобили

Российский авторынок продолжает демонстрировать оптимистичные показатели роста. Продажи новых машин в мае по сравнению с прошлым годом увеличились на 18%, а общий объем рынка с начала года подрос на 20%. Основным фактором, влекущим покупателей автосалона, является их отношение к национальной валюте — россияне не верят в рубль и спешат вложиться, пока он в очередной раз не ослабел, считают эксперты.

По итогам мая в России было продано 147,5 тысяч машин, что на 22,5 тысячи больше, чем в мае 2017-го. Такие данные в среду привел Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, рынок продолжает демонстрировать уверенный двузначный рост. Всего с начала года в стране было продано 692,8 тысяч автомобилей, что на 115,3 тысячи большем, чем за пять месяцев прошлого года (+20%).

В самом АЕБ итоги мая восприняли с удовлетворением.

«В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году.

Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля.

Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж и до какой степени», — прокомментировал итоги месяца глава Комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.

Лидирующую позицию на рынке традиционно удерживает «АвтоВАЗ» . Продажи Lada в мае составили 28,6 тысяч машин, что на 14% выше прошлогоднего результата. Второе и третье место предсказуемо осталось за корейцами, которые сумели еще больше нарастить продажи. У KIA в мае 19,5 тысяч машин, что на 29% выше прошлогоднего результата, а у Hyundai — 15,9 тысяч (+33%). Четвертое место в мае уверенно занял бренд Renault — 12,1 тысяча проданных машин (+11%). Замкнул пятерку лучших Volkswagen — 9 тысяч автомобилей (+27%).

Среди брендов первой десятки лишь замкнувший ее Ford показал в мае отрицательный результат — его продажи упали на 6% до 3,7 тысяч машин.

Среди не попавших в ТОП-10 игроков вновь впечатляющий рост показал Mitsubishi : более 3,5 тысяч машин и 141% роста. Удачным месяц получился для Subaru (+63%), Peugeot (54%) УАЗа (+40%) и Mazda (+43%). Однако всех переплюнула Honda , продажи которой в прошлом году фактически упали до нуля. В мае японцы реализовали 339 машин, что в восемь раз (+727%) выше прошлого года.

Несмотря на впечатляющие цифры, прогресс Honda отнюдь не выдающийся — в апреле продажи бренда подскочили почти в 10 раз.

В минус в прошлом месяце ушел целый ряд компаний, как относящихся к премиуму, так и работающих только в бюджетном сегменте: Audi (-15%), Land Rover (-14%), Datsun (-24%), Ravon (-58%).

Среди моделей самым знаковым событием стали изменения в тройке лидеров продаж. Второе место после бесспорного лидера Kia Rio (почти 8,9 тысяч машин) теперь занимает Lada Granta — почти 8,5 тысяч единиц. У отодвинутой на третью строчку Lada Vesta — почти 7,7 тысяч. Еще в прошлом месяце Vesta опережала Granta, но разрыв стремительно сокращался, и состоявшаяся рокировка в тройке лидеров не стала сюрпризом.

Две оставшиеся строчки в пятерке лидеров заняли модели Hyundai: Solaris (около 6,5 тысяч) и Creta (5,8). Последняя стала самым продаваемым в России кроссовером. В десятке лидеров также оказались исключительно бюджетные модели Volkswagen, KIA, Renault и Lada.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что эффект низкой базы исчерпал себя еще в марте-апреле, поскольку на рубеже I и II кварталов прошлого года как раз и начался рост продаж на российском рынке.

«В мае 2017 года продажи к аналогичному периоду предыдущего 2016 года уже выросли на 14,7%, темпы даже по меркам текущего года высокие, аналогично можно говорить и о числе проданных автомобилей — 124,9 тыс., — сказал Антонов «Газете.Ru» . — Эти цифры опять же сопоставимы со среднемесячными продажами 2018 года. Недооценивать позитив представленных данных не стоит. Особенно с учетом того, что сейчас поддержка рынка со стороны государства, вдвое сократившего финансирование программ стимулирования, уже не играет решающей роли.

По большому счету столь уж большой необходимости в субсидировании по автокредитам уже нет: в мае на рынке ставки по автокредитам продолжили снижаться, не редкостью являются предложения ниже 10%. Доступность кредитов при сохранении программ trade-in во многом остается локомотивом движения рынка новых автомобилей вперед и вверх, что не может не радовать».

Директор по развитию компании РОЛЬФ Владимир Мирошников, напротив, считает, что пока главный фактор роста авторынка — реализация отложенного спроса на автомобили на фоне постепенного повышения цен на них.