Lifan удивил рынок ценой кроссовера

Lifan поднял цены на новый кроссовер X70 на 20 тысяч рублей

Китайский автомобильный гигант Lifan повысил цены на свой новый кроссовер X70, вышедший на российский авторынок в апреле этого года. Новинка стала дороже на 20 тысяч рублей во всех комплектациях, за исключением базовой. Аналитики издания «Автостат» отмечают, что начальная стоимость Lifan X70 осталась без изменений — с 2-литровым 136-сильным двигателем автомобиль по-прежнему предлагается по цене от 799 тысяч рублей. Следующая по счету комплектация — Standart MT — отныне продается по цене в 869 тысяч 900 рублей. За «топовую» версию Luxury CVT просят 1 миллион 19 тысяч 900 рублей.