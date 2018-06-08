Ещё
Lifan удивил рынок ценой кроссовера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lifan поднял цены на новый кроссовер X70 на 20 тысяч рублей 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Car.ru
Китайский автомобильный гигант Lifan повысил цены на свой новый кроссовер X70, вышедший на российский авторынок в апреле этого года. Новинка стала дороже на 20 тысяч рублей во всех комплектациях, за исключением базовой.
Аналитики издания «Автостат» отмечают, что начальная стоимость Lifan X70 осталась без изменений — с 2-литровым 136-сильным двигателем автомобиль по-прежнему предлагается по цене от 799 тысяч рублей.
Следующая по счету комплектация — Standart MT — отныне продается по цене в 869 тысяч 900 рублей. За «топовую» версию Luxury CVT просят 1 миллион 19 тысяч 900 рублей.
Daily-Motor: последние новости
ПДД в России снова меняют Люксовые седаны Lexus ES поступят в продажу в РФ осенью 2018 Hyundai показал, как будут выглядеть его будущие кроссоверы
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порнотакси угнали в Лондоне6
Бензин снова дорожает87
Путин назвал причину роста цен на бензин1
Кого не пустят на Крымский мост
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин131
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение