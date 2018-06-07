Ещё
Глава Subaru ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Subaru ушел в отставку из-за манипуляций с выхлопами 

Автовести 21 час назад
Фото: japantimes.co.jp
Весной нынешнего года выяснилось, что производитель сфальсифицировал данные о расходе топлива и сведения об объемах вредных выбросов для 903 машин в период с 2012 по 2017 годы. Subaru признала, что испытатели компании не гнушались подделкой цифр, полученных в ходе измерений: значения выбросов и количество потребляемого топлива изменялись для более полного соответствия средним значениям, а также внутренним стандартам.
Кроме того, инженеры подтасовывали и условия испытаний: скажем, если необходимым значениям не соответствовали скорость движения или влажность воздуха в помещении, где проводились тесты, в документах фиксировались требуемые цифры.
Высшее руководство "Субару" признало, что в испытаниях участвовали не имеющие сертификации специалисты, а также что ряд полученных данных может не соответствовать действительности. После целого ряда проверок выяснилось, что производитель обнародовал сфальсифицированные данные не для 903, а для 1 551 автомобилей. На этом фоне и было объявлено о том, что президент и генеральный директор Subaru Ясуюки Ёсинага подал в отставку, передает Nikkei Asian Review.
Свои посты он покинет, по всей видимости, 22 июня, когда состоится собрание акционеров. Его место должен будет занять Томоми Накамура, который в настоящее время занимает пост вице-президента. Однако, по некоторым сведениям, Ёсинага не уйдет на пенсию, а займет некую почетную, но малозначащую должность в правлении фирмы.
Стоит также отметить, что Subaru уже подозревают в том, что подтасовка данных неквалифицированными испытателями началась не в 2012 году, а значительно ранее. Однако, по утверждению компании, проверить это заявление невозможно: данные об испытаниях, проведенных ранее 2012 года, отсутствуют.
Автовести: последние новости
Представлен концепт флагманского кроссовера Hyundai Российский рынок автомобилей с пробегом ждут рост цен и дефицит В Гонконге парковочное место продали за 47 млн рублей
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином75
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион6
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост
Duster получил новые дизели1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение