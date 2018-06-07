Глава Subaru ушел в отставку из-за манипуляций с выхлопами

Весной нынешнего года выяснилось, что производитель сфальсифицировал данные о расходе топлива и сведения об объемах вредных выбросов для 903 машин в период с 2012 по 2017 годы. Subaru признала, что испытатели компании не гнушались подделкой цифр, полученных в ходе измерений: значения выбросов и количество потребляемого топлива изменялись для более полного соответствия средним значениям, а также внутренним стандартам.

Кроме того, инженеры подтасовывали и условия испытаний: скажем, если необходимым значениям не соответствовали скорость движения или влажность воздуха в помещении, где проводились тесты, в документах фиксировались требуемые цифры.

Высшее руководство "Субару" признало, что в испытаниях участвовали не имеющие сертификации специалисты, а также что ряд полученных данных может не соответствовать действительности. После целого ряда проверок выяснилось, что производитель обнародовал сфальсифицированные данные не для 903, а для 1 551 автомобилей. На этом фоне и было объявлено о том, что президент и генеральный директор Subaru Ясуюки Ёсинага подал в отставку, передает Nikkei Asian Review.

Свои посты он покинет, по всей видимости, 22 июня, когда состоится собрание акционеров. Его место должен будет занять Томоми Накамура, который в настоящее время занимает пост вице-президента. Однако, по некоторым сведениям, Ёсинага не уйдет на пенсию, а займет некую почетную, но малозначащую должность в правлении фирмы.

Стоит также отметить, что Subaru уже подозревают в том, что подтасовка данных неквалифицированными испытателями началась не в 2012 году, а значительно ранее. Однако, по утверждению компании, проверить это заявление невозможно: данные об испытаниях, проведенных ранее 2012 года, отсутствуют.