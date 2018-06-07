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Порнотакси угнали в Лондоне
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Порнотакси угнали в Лондоне 

Рамблер 7 июня 2018
С необычным угоном столкнулись полицейские Лондона: из района Саттон угнали машину такси, которая принадлежит порностудии. На записи, которую сделала камера уличного видеонаблюдения, видно, что преступники перелезли через забор на парковку и открыли ворота. Затем один из них забрался в салон через открытое окно заднего пассажирского сиденья. Он пролез на водительское место, открыл машину изнутри, после чего в салон уселся его сообщник. После угонщики завели авто и уехали. Владельцы порнотакси шокированы этим происшествием, они уже обратились к жителям британской столицы с просьбой помочь в розыске авто. Представители студии также заявили, что у них есть и другие машины, так что съёмки фильмов для взрослых после угона не остановиться, однако данная машина, обещающая «самые горячие поездки», уже много лет находится в собственности студии, поэтому дорога её сотрудникам.
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