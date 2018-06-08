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На продажу выставили самые мощные «Жигули»
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На продажу выставили самые мощные «Жигули» 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Instagram
В России выставили на продажу ВАЗ-2105 за 160 тысяч долларов (около 9,9 миллиона рублей). Об этом сообщает «За рулем. Кубань».
По данным издания, машина принадлежит дрифтеру Федору Воробьеву. Высокая стоимость объясняется полной заменой начинки автомобиля и «богатой спортивной историей».
Этот ВАЗ-2105 соответствует регламенту RDS (Российская дрифт-серия). На самом деле от «Жигулей» в нем остался только кузов, все остальное — вплоть до колесной базы — переделано.
В «пятерке» Воробьева установлен трехлитровый двигатель 2JZ-GTE на 610 лошадиных сил с турбоустановкой Garrett 3576 GTX. Также машине добавили трансмиссию от BMW 320. Подвеску ВАЗ получил от «Волги» и Nissan.
Автомобиль, выпущенный в 1999 году, принес дрифтеру шестое место по итогам RDS.
Одной из самых дорогих машин, которые выставляли на продажу в России, стал кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost. По утверждению владельца, автомобиль принадлежал императору Николаю II. Машину с пробегом в две тысячи километров оценили в 278 429 200 рублей.
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