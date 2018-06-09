Бензиновый коллапс: водители застряли по дороге в Питер

Путешествующие по трассе М-11 автомобилисты, водители фур, а также туристы в пассажирских автобусах оказались в ловушке после того, как у них закончился бензин. Когда водители попытались залить топливо на одной их автоматических заправок «ЛУКойла» , оказалось, что она не работает. Такая же ситуация оказалась и на соседней заправке: водителям пришлось несколько часов ждать помощи, а некоторым — толкать машины многие километры. Часть водителей до сих пор ждут помощи.

Первый транспортный коллапс случился днем 8 июня на открывшемся совсем недавно новом участке трассы М-11 в районе Великого Новгорода. Как сообщили «Газете.Ru» водители, более 30 автомобилей в разгар дня оказались заложниками неработающих заправок на трассе в районе 480-го километра от Москвы. В скопившися очередях стояли как обычные легковые автомобили, так и фуры, а также туристические автобусы с отдыхающими.

По словам очевидцев, после того, как они отстояли около часа в очереди на одной из автоматизированных заправок «ЛУКойла», там закончился бензин. Тогда они приняли решение проехать около 70 километров вперед, где была такая же станция.

Однако там они встретили еще около 30 водителей, которые уже более трех часов ждали помощи — эта заправка также не работала.

В целом, по словам очевидцев, часы ожидания люди восприняли с юмором. «Конечно, все были расстроены, но шутили, кто-то выкручивался как мог: например, местные пытались дозвониться в Великий Новгород.

Люди звонили в полицию, аварийным комиссарам, в „ЛУКойл“, но помощи не было. Связи тут нет, интернет не ловил, просто каменный век, — рассказали участники событий „Газете.Ru“. — Людям пришлось залезать на крыши этих заправок, чтобы сделать звонок.

Мы стали одними из первых, кому удалось поймать сигнал и вызвать помощь. В итоге приехала машина с аварийными комиссарами. Привезли 6-7 неполных канистр — пару с дизельным топливом, и остальные с 95-м бензином. Не очень-то много, хотя мы стояли в одной очереди с фурами. Когда комиссары подъехали, они остановились чуть поодаль.

Кто первый сообразил, тот и побежал к ним — многие еще не успели слезть с крыши, а бензин уже раздали. Хватило лишь на семь машин и мотоцикл. Нам залили по семь литров и обещали встретить после съезда с платного отрезка, но нас так никто и не встретил. За канистру, кстати, взяли 300 рублей.

Пришлось 70 км ехать на этих 7 литрах, очень аккуратно, но добрались. В окно видели людей, которым не так повезло — они уже толкали машины до заправки. В итоге приехали на какую-то местную странную станцию. Но нам было уже все равно — ведь большинство водителей так и остались ждать помощи».

Некоторые очевидцы утверждают, что на данный момент не все смогли покинуть злополучную заправку.

В ГК «Автодор» «Газете.Ru» сообщили, что в настоящее время на заправках «ЛУКойла» ведется «техническая настройка» и уточнили, что она будет закончена в течение дня. Кроме того там рассказали, что на всех автоматизированных заправках в праздничные дни будут дежурить операторы для ускорения процесса заправки.

«Газета.Ru» направила запросы в «ЛУКойл», но ответа пока не получила.

Напомним, что самый протяженный участок новой автомобильной дороги, которая соединит Москву и Санкт-Петербург открылся всего пару дней назад, 6 июня. Это шестой этап строительства — от 334-го до 543-го км трассы М-11 в Тверской и Новгородской областях. Больше половины безопасной скоростной трассы уже открыто для движения. Только сквозной участок от села Медное Тверской области (208-й км) до деревни Мясной Бор в Новгородской области (543-й км) — это более 330 км из 669 км общей протяженности трассы.

«Он уже оборудован площадками для отдыха с туалетами, у водителей есть возможность сделать остановку возле кафе и заправить автомобиль топливом, а в случае непредвиденной ситуации бесплатно получить помощь», — говорится в сообщении «Автодора».

Новый участок огибает Валдайский национальный парк и позволяет обойти Бологое и Окуловку.

Вся скоростная трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» будет сдана в эксплуатацию в текущем году. На подходе — участок в Подмосковье.

Въезд с федеральной трассы М-10 на новый участок скоростной автодороги М-11 осуществляется через транспортные развязки на 330-м км и 545-м километре. Стоимость проезда по вновь открывшемуся участку — от 240 рублей при наличии транспондера T-pass. Сквозной проезд от 208 по 543 км — от 356 рублей.