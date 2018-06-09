Полицейский вёз на себе мужчину по переходу

Китайский полицейский не оставил пожилого мужчину в беде и выручил его на дороге. Видео из города Мяньян провинции Сычуань попало в Интернет и восхитило пользователей. На улице с оживлённым движением на зелёный сигнал светофора дорогу переходил пенсионер. Мужчина двигался очень медленно, поэтому к моменту, когда сигнал светофора переключился, он не дошел даже до половины пешеходного перехода. На это обратил внимание полицейский. Он подошёл к пенсионеру, взвалил его к себе на спину и перенёс на противоположную сторону. Несмотря на то, что по прочим полосам транспорт уже двигался, машины на тех полосах, где шёл полицейских с пенсионером, автомобили стояли и терпеливо выжидали, не высказывая недовольства и не подавая звуковых сигналов.