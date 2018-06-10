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Dacia Sandero Stepway выйдет в обновленной версии
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Dacia Sandero Stepway выйдет в обновлённой городской версии 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Как сообщают зарубежные СМИ Dacia Sandero Stepway дополнит линейку городской версией.
Городскую модификацию желающие смогут приобрести уже в скором времени за десять тысяч евро. Автомобиль оснащён двигателем на 1,5 литров в 75 "лошадей". Производитель предлагает автомобиль с семи ступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором.
Разрботчики задумываются о создании ещё более бюджетной версии внедорожника-гибрида. Новая версия дополнилась такими опциями как: люк, подфарники к имеющимся добавилась ещё одна пара, также акустика.
Когда автомобиль выйдет в продажу пока неизвестно.
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