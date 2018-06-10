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Россияне купили малолитражек на 1,4 млрд рублей
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Россияне купили малолитражек на 1,4 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 16 часов назад
Фото: "Автостат Инфо"
Россияне купили малолитражек на 1,4 млрд рублейНа машины класса А (малолитражные автомобили) российские покупатели потратили 1,42 млрд рублей за период первых четырех месяцев 2018 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Автостат Инфо».
В отчетный период российские покупатели приобрели малолитражек KIA Picanto на 636,5 млн рублей. Столько денег они потратили на покупку 945 таких машин. На Ravon R2, объем продаж которого составил за январь-апрель 2018 года 1165 ед., покупатели израсходовали в тот же период 555 млн рублей. На покупку малолитражек Smart Fortwo (продано 130 ед.) россияне потратили 164,1 млн рублей, а на Smart Forfour (50 ед.) — 63,8 млн рублей.
За четыре месяца текущего года в России было продано 2295 новых малолитражек. Это на 24,8% больше, чем было реализовано годом ранее — 1839 ед.
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