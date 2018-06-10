Россияне купили малолитражек на 1,4 млрд рублей

Россияне купили малолитражек на 1,4 млрд рублейНа машины класса А (малолитражные автомобили) российские покупатели потратили 1,42 млрд рублей за период первых четырех месяцев 2018 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Автостат Инфо».

В отчетный период российские покупатели приобрели малолитражек KIA Picanto на 636,5 млн рублей. Столько денег они потратили на покупку 945 таких машин. На Ravon R2 , объем продаж которого составил за январь-апрель 2018 года 1165 ед., покупатели израсходовали в тот же период 555 млн рублей. На покупку малолитражек Smart Fortwo (продано 130 ед.) россияне потратили 164,1 млн рублей, а на Smart Forfour (50 ед.) — 63,8 млн рублей.

За четыре месяца текущего года в России было продано 2295 новых малолитражек. Это на 24,8% больше, чем было реализовано годом ранее — 1839 ед.