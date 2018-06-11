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Россияне купили малолитражек на 1,5 млрд рублей
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Россияне потратили 1,5 миллиардов рублей на малолитражные автомобили 

Car.ru
Фото: car.ru
Водители в целях экономии средств выбирают автомобили с меньшим объёмом двигателя, которые потребляют не слишком много бензина и могут передвигаться при таких условиях на большие расстояния.
Эксперты провели мониторинг и выяснили какие автомобили с небольшим объёмом и скромными габаритами пользуются наибольшей популярностью.
Так, огромная сумма в 14 миллиардов рублей пришлось на машины с небольшим объёмом двигателя и скромными габаритами.
945 тысяч автомобилей удалось продать марки KIA Picanto, Ravon R2 ушёл с конвейеров числом в 637 тысяч единиц, производители выручили с продажи около 555 миллионов.
Smart Fortwo также не уступает по популярности, ему отдано третье почётное место, за первые четыре месяца дилерами было продано автомобилей на сумму 164 млн
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