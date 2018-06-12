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В Казани показали беспилотный автобус
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В Казани показали беспилотный автобус 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: РИА Новости
КамАЗ показал в Казани прототип беспилотного электрического автобуса. Ради тест-драйва на берегу реки Казанки временно развернули сеть 5G, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Только сеть пятого поколения может обеспечить передачу необходимого объема данных с сотен установленных на беспилотнике датчиков, — рассказали представители КамАЗа.
Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения. Также доступны остановка по требованию, ручное открывание дверей, вызов помощи и зарядка гаджетов через USB-порт.
В Казани футуристических очертаний автобус катался по закрытой площадке протяженностью 650 метров со скоростью 10 километров в час. Машину назвали ШАТЛ — Широко Адаптивная Транспортная Логистика.
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