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В Британии нашли редкие запчасти к раритетным авто
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В Британии нашли редкие запчасти к раритетным авто 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Находку посчастливилось обнаружить работникам аукционного дома Coys of Kensington.
Своеобразный клад для автомобилистов удалось обнаружить в результате осмотра двух контейнеров, принадлежавших уже умершему человеку. Содержимое двух хранилищ включало в себя набор различных запасных частей (причем многие из них новые) к таким автомобилям, как Ferrari, Abarth, Maserati.
Находка включает в себя множество позиций важных узлов автомобиля. В список вошли двигатели, радиаторы, приборные панели, лобовые стекла и многое другое.
В большинстве своем обнаруженные комплектующие предназначены для редких представителей Ferrari — 250 GTO, а также родстер с приставкой 275. Кроме того, есть запчасти для таких раритетов, как 512 BB LM, суперкар F40.
Некоторые модели старых автомобилей могли бы сейчас уходить с аукционов по баснословной цене. Не исключено, что стоимость некоторых машин может превысить 70 миллионов $.
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