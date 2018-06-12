В Британии нашли редкие запчасти к раритетным авто

Находку посчастливилось обнаружить работникам аукционного дома Coys of Kensington.

Своеобразный клад для автомобилистов удалось обнаружить в результате осмотра двух контейнеров, принадлежавших уже умершему человеку. Содержимое двух хранилищ включало в себя набор различных запасных частей (причем многие из них новые) к таким автомобилям, как Ferrari , Abarth, Maserati

Находка включает в себя множество позиций важных узлов автомобиля. В список вошли двигатели, радиаторы, приборные панели, лобовые стекла и многое другое.

В большинстве своем обнаруженные комплектующие предназначены для редких представителей Ferrari — 250 GTO, а также родстер с приставкой 275. Кроме того, есть запчасти для таких раритетов, как 512 BB LM, суперкар F40.

Некоторые модели старых автомобилей могли бы сейчас уходить с аукционов по баснословной цене. Не исключено, что стоимость некоторых машин может превысить 70 миллионов $.