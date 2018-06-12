Посмертный подарок: нигериец похоронил отца в новой BMW

Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике

Нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил своего отца в новом автомобиле вместо гроба. Об этом сообщает The Daily Mail.

Богатый сын решил купить для этих целей новую BMW за 66 тысяч фунтов стерлингов (около 5,5 миллиона рублей) из местного автосалона. Азубуике еще при жизни отца обещал подарить ему «быстрый» автомобиль, однако не успел. Поэтому он захотел почтить память родственника необычным способом.

Фотография с похорон получила вирусную популярность и быстро разошлась по соцсетям: многие пользователи впервые видели, чтобы вместо гроба в землю закапывали роскошный внедорожник с телом внутри. Тем не менее некоторые пользователи сети были возмущены тратой огромных денег ради похорон. по их мнению, такой суммой можно было распорядиться намного лучше.