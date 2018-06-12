Ещё
Mercedes-Benz отзывает в Китае 8 тысяч автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz и Maserati отзывают в Китае около 8 тыс. автомобилей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германская корпорация Mercedes-Benz и итальянский производитель эксклюзивных автомобилей Maserati отзывают около 8 тыс. машин, импортированных на рынок Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Начиная с 12 июня Mercedes-Benz приступит к отзыву 7 тыс. 799 автомобилей моделей GLS и S, произведенных в период с 4 января по 5 июня 2017 года, в связи с дефектом замка в левой двери. Еще 25 машин модели AMG GT будут изъяты по причине неисправных ремней безопасности. Сообщается, что эти авто были выпущены в период с 28 марта по 28 июля прошлого года.
С 19 июня к предписанным мерам приступит итальянский производитель. По информации агентства, у 12 автомобилей марки Maserati, произведенных в период с 4 августа по 9 октября 2017 года, обнаружен дефект переднего подрамника. Отзыву также подлежат 20 авто, выпущенных с 31 июля по 26 октября прошлого года, и 35 транспортных средств, сошедших с линии производства в период с 1 августа по 12 декабря предыдущего года.
Компания Mercedes-Benz, основанная в 1926 году, входит в состав немецкого концерна Daimler AG. Компанией Maserati, созданной в 1914 году, в настоящее время владеет итальянская промышленная группа Fiat.
ТАСС: последние новости
ФАС намерена привлечь к биржевой торговле ряд ранее не торговавших там НПЗ "КамАЗ" готов начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2021-2022 году Заправки на новом участке трассы "Москва - Санкт-Петербург" работают с перебоями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощен не будет: за епископом погнались прихожане11
Toyota Crown вышел в серийное производство1
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Посмертный подарок: нигериец похоронил отца в новой BMW2
Обновленный Volkswagen Passat стал добычей фотошпионов
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение