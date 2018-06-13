Самый маленький Audi представят в Барселоне

Судя по всему, дебют нового субкомпактного Audi A1 состоится уже очень скоро. Место премьеры — Барселона. По крайней мере, на это намекает официальный тизер модели с размашистой надписью от руки, оставленной на передней панели машины.

Из короткого ролика следует, что премиальный «малыш» обзаведется фирменным «виртуальным кокпитом» и информационно-развлекательной системой MMI Touch. Прежний экранчик, торчавший на центральной консоли по типу планшета, уступил место более современному дисплею, интегрированному в переднюю панель. Кнопки климат-контроля, по-видимому, изменятся незначительно.