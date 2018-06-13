Козак: Рост цен на бензин до 100 рублей невозможен

Россия избежит бензинового «апокалипсиса»

Цена литра бензина не вырастет до 100 рублей к концу 2018 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред правительства Дмитрий Козак

«Это исключено», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, курирующего в кабмине в том числе топливную промышленность, которые он произнес на сегодняшнем совещании с представителями региональных властей, подобные прогнозы экспертов, представителей компаний и средств массовой информации являются «апокалиптическими» и «невозможными».

Козак отметил, что правительство обладает достаточным «инструментарием» для регулирования роста цен на топливо.