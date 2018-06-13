Козак: Рост цен на бензин до 100 рублей невозможен

Цена литра бензина не вырастет до 100 рублей к концу 2018 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред правительства Дмитрий Козак.
«Это исключено», — подчеркнул он.
По словам вице-премьера, курирующего в кабмине в том числе топливную промышленность, которые он произнес на сегодняшнем совещании с представителями региональных властей, подобные прогнозы экспертов, представителей компаний и средств массовой информации являются «апокалиптическими» и «невозможными».
Козак отметил, что правительство обладает достаточным «инструментарием» для регулирования роста цен на топливо.
Сегодня СМИ сообщили, что продолжение нефтяного налогового маневра, предусмотренное Министерством финансов России, подразумевает снижение до нуля экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост налога на добычу полезных ископаемых, что станет причиной увеличения оптовой цены на бензин и дизель на 400 рублей за тонну в год, а на битум и мазут — сразу на 50%.