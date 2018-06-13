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Полиция вскрыла авто огнетушителем
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Полиция вскрыла авто огнетушителем 

Рамблер 13 июня 2018
Между сотрудниками ДПС и водителями время от времени возникают конфликты из-за огнетушителей, которые, согласно правилам дорожного движения, должны находиться в каждом автомобиле. Однако в этой ситуации предъявлять огнетушитель потребовалось полицейским. Они преследовали автомобиль нарушителя и в конце концов остановили беглеца. Однако водитель заблокировал двери и стёкла в авто и не покидал машину, несмотря на увещевания. Стражи порядка всячески пытались заставить его выйти, но не убедили мужчину покинуть салон. Тогда они прибегли к радикальным мерам. Сначала один полицейский попробовал расколотить стекло двери пассажирского сидения дубинкой, но это ему не удалось. Тогда его коллега достал из служебной машины огнетушитель и всё-таки выбил стекло. Мужчину-водителя выволокли из авто и уложили на землю, надев наручники. Как выяснилось, в автомобиле были наркотики. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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