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Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
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Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию 

Российская Газета 13 июня 2018
Представительство Volkswagen вернет на российский рынок самый популярный автомобиль Европы — хэтчбек Golf седьмого поколения. Информацию об этом рассекретил источник в дилерском сообществе. Корпоративный буклет о запуске модели имеется в распоряжении "РГ".
Согласно этим данным, производство автомобилей для России будет организовано в период с июля 2018 года по февраль 2019-го. Продажи начнутся в сентябре 2018-го, завершатся — в декабре 2019-го, если, конечно, складские запасы не истекут ранее.
Известно, что у Golf будет турбированный двигатель 1.4 TSI разной форсировки, преселективная роботизированная коробка передач и четыре комплектации — три со 125-сильным мотором (Trendline, Comfortline, R-Line) и один со 150-сильным (Highline). Стоимость автомобилей стартует с отметки в 1 429 900 рублей. В базовой версии будут доступны медиасистема, "зимний пакет" с подогревом руля, круиз-контроль и система Parkpilot. В следующих комплектациях добавляются датчики дождя и света, светодиодные фары, камера заднего вида, электропривод складывания зеркал, легкосплавные диски на 16 или 17 дюймов и даже цифровая приборная панель.
Напомним, Volkswagen Golf ушел с нашего рынка ровно год назад, а поставки модели приостановились еще в 2016-м. Объяснение этому в компании дали простое: низкие продажи. Действительно, в 2017 году, по сведениям Ассоциации европейского бизнеса, машина разошлась тиражом 207 экземпляров, в 2016-м — 398. Учитывая, что речь идет о главном европейском бестселлере последних лет, — это просто смешные результаты.
На волне роста спроса на автомобили в России седьмое поколение хэчтбека получит шансы улучшить статистику. Но высокая цена Golf (для сравнения — кроссовер Tiguan окажется дешевле) к особому оптимизму не располагает.
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