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Патриарх Кирилл может пересесть на «Кортеж»
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Патриарх Кирилл в скором времени планирует пересесть на «Кортеж» 

Car.ru 14 июня 2018
Фото: ТАСС
Московская патриархия в надежде, что лимузины проекта «Кортеж» в скором времени будут намного доступнее и патриарх Кирилл сможет пересесть на лимузин российского производства.
Проект «Кортеж» — это довольно новое авто направление российских разработчиков, но пока остается не доступным. В настоящее время патриарху приходится передвигаться на машине «Чайка», которая в недавнем времени принадлежал митрополиту Никодиму. «Чайка»— это ретро автомобиль, который используется в православной церкви с 1929 года и ценится как память.
Проект «Кортеж» по официальным данным Минпромторга должен появиться в продаже в первом квартале 2019 года и будет продаваться под названием Aurus.
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