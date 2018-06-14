Патриарх Кирилл может пересесть на «Кортеж»

Патриарх Кирилл в скором времени планирует пересесть на «Кортеж»

Московская патриархия в надежде, что лимузины проекта «Кортеж» в скором времени будут намного доступнее и патриарх Кирилл сможет пересесть на лимузин российского производства.

Проект «Кортеж» — это довольно новое авто направление российских разработчиков, но пока остается не доступным. В настоящее время патриарху приходится передвигаться на машине «Чайка», которая в недавнем времени принадлежал митрополиту Никодиму. «Чайка»— это ретро автомобиль, который используется в православной церкви с 1929 года и ценится как память.