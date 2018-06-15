В США на аукционе продали уникальный УАЗ-469

В США на аукционе продали старый УАЗ-469 за 1 млн рублей

Американская компания Mecum выставила на аукцион в городе Индианаполис (США) ряд интересных лотов, в числе которых оказался и отечественный внедорожник УАЗ-469. Автомобиль был выпущен в далеком 1987 году.

Уникальность этой машины заключается в том, что ее использовали на военной службе в ГДР. Организаторам торгов удалось продать автомобиль за внушительные 16 тысяч 500 долларов, что эквивалентно сумме почти в 1 миллион рублей.

Напомним, что полноприводный внедорожник УАЗ-469 начали выпускать еще в 1972 году. Автомобиль оснащался 2,45-сильным бензиновым мотором с отдачей в 75 лошадиных сил. Связку ему составляла 4-ступенчатая механическая трансмиссия, полный привод и 2-скоростная раздаточная коробка. Клиренс машины мог достигать 300 мм в армейском варианте.