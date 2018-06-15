Suzuki Jimny 2019 замечен на свободе — фото и новые подробности

В Интернет посредством соцсетей и различных ресурсов продолжают распространяться фотографии и технические характеристики долгожданного Suzuki Jimny в новом кузове (четвертое поколение внедорожника). Официальная премьера модели намечена на 5 июля. Сегодня на наш суд опубликованы снимки двух экземпляров внедорожника в топовой версии Jimny Sierra, а также "просочились" очередные подробности.

Если передняя часть внедорожника уже давно не является тайной, то "корма" Suzuki Jimny предстала перед нами впервые. Дверь багажника Jimny 2019 крепится на петлях с правой стороны и имеет ручку слева. Задние фонари встроены в черный неокрашеный бампер, причем начинка у них самая ортодоксальная — на обычных лампах. В верхней части двери багажника расположен дополнительный стоп-сигнал.

allroader.ru

Версия Jimny Sierra, по сравнению с обычным Jimny, щеголяет широким пластиковым обвесом и мощными бамперами, а также более крупной резиной на эксклюзивных легкосплавных колесных дисках. Внедорожник нового поколения будет выпускаться исключительно в 3-дверном кузове и с жесткой крышей, а его салон рассчитан на четверых пассажиров (вместе с водителем).

Топовая модификация Sierra является более оснащенной и предложит покупателям передние подушки и шторки безопасности, мультимедиа-систему с сенсорным дисплеем, автоматический климат-контроль, старт двигателя с кнопки и бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, автоматически-складывающиеся боковые зеркала заднего вида, прожекторную головную оптику и тому подобное.

Напомним, что автомобиль поступит в салоны в трех комплектациях: XG, XL и XC. Начальная версия XG имеет кондиционер вместо климат-контроля и 16-дюймовые стальные диски. Средняя комплектация XL уже оснащается климатической установкой, уже упомянутым бесключевым доступом и стартом с кнопки, а флагманская XC щеголяет светодиодной головной оптикой с омывателями, круиз-контролем, повторителями указателей поворота в зеркалах и литыми дисками на 16 дюймов. Двухцветная окраска кузова доступна только в XC.

Для япоского рынка новый Suzuki Jimny будут оснащать 0.66-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и 3 цилиндрами RA06, спаренным с 5-ступенчатой механической коробкой передач или простеньким 4-диапазонным "автоматом". Отдача двигателя — 64. л.с. и 95 Нм. Расход топлива такого мотора с "механикой" 6.2 л/ 100 км, а с "автоматом" 7.6 л/ 100 км. Привод — постоянный полный 4х4.