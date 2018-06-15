Ещё
Suzuki Jimny 2019 замечен на свободе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Suzuki Jimny 2019 замечен на свободе — фото и новые подробности 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: allroader.ru
В Интернет посредством соцсетей и различных ресурсов продолжают распространяться фотографии и технические характеристики долгожданного Suzuki Jimny в новом кузове (четвертое поколение внедорожника). Официальная премьера модели намечена на 5 июля. Сегодня на наш суд опубликованы снимки двух экземпляров внедорожника в топовой версии Jimny Sierra, а также "просочились" очередные подробности.
Если передняя часть внедорожника уже давно не является тайной, то "корма" Suzuki Jimny предстала перед нами впервые. Дверь багажника Jimny 2019 крепится на петлях с правой стороны и имеет ручку слева. Задние фонари встроены в черный неокрашеный бампер, причем начинка у них самая ортодоксальная — на обычных лампах. В верхней части двери багажника расположен дополнительный стоп-сигнал.
allroader.ru
Версия Jimny Sierra, по сравнению с обычным Jimny, щеголяет широким пластиковым обвесом и мощными бамперами, а также более крупной резиной на эксклюзивных легкосплавных колесных дисках. Внедорожник нового поколения будет выпускаться исключительно в 3-дверном кузове и с жесткой крышей, а его салон рассчитан на четверых пассажиров (вместе с водителем).
Топовая модификация Sierra является более оснащенной и предложит покупателям передние подушки и шторки безопасности, мультимедиа-систему с сенсорным дисплеем, автоматический климат-контроль, старт двигателя с кнопки и бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, автоматически-складывающиеся боковые зеркала заднего вида, прожекторную головную оптику и тому подобное.
Напомним, что автомобиль поступит в салоны в трех комплектациях: XG, XL и XC. Начальная версия XG имеет кондиционер вместо климат-контроля и 16-дюймовые стальные диски. Средняя комплектация XL уже оснащается климатической установкой, уже упомянутым бесключевым доступом и стартом с кнопки, а флагманская XC щеголяет светодиодной головной оптикой с омывателями, круиз-контролем, повторителями указателей поворота в зеркалах и литыми дисками на 16 дюймов. Двухцветная окраска кузова доступна только в XC.
Для япоского рынка новый Suzuki Jimny будут оснащать 0.66-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и 3 цилиндрами RA06, спаренным с 5-ступенчатой механической коробкой передач или простеньким 4-диапазонным "автоматом". Отдача двигателя — 64. л.с. и 95 Нм. Расход топлива такого мотора с "механикой" 6.2 л/ 100 км, а с "автоматом" 7.6 л/ 100 км. Привод — постоянный полный 4х4.
Allroader.ru: последние новости
Tesla может лишить Model Y рулевого колеса KIA Tusker — новое имя в линейке корейского бренда 6 главных фактов о новом Subaru Forester 2019
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО220
Первая смерть на Крымском мосту297
Почему не стоит заправлять полный бак7
Бензин начал дешеветь3
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье48
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение