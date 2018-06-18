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Названа доля иномарок в России
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Названа доля иномарок в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: M 93 / Wikipedia
В России числится чуть более 42 миллионов легковых автомобилей. Из них 16,5 миллионов (39 процентов) — машины отечественных марок, 9,3 миллиона (22 процента) — иностранных, но отечественной сборки. Остальные (39 процентов) — иномарки. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Шестая часть парка (16,1 процент) — японские автомобили. 8,2 процента машин в России были собраны в Германии, 2,7 — в Южной Корее, 2,5 — в Великобритании.
Автомобилей из Узбекистана в стране зарегистрировано почти 750 тысяч, из Франции — 725.
Машин, произведенных на Украине, в России насчитывается примерно 473 тысячи, в США — 432 тысячи, в Чехии — 429 тысяч. Их доля в отечественном парке составляет не меньше процента.
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