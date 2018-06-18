Водители передрались на трассе под Калининградом 

Массовая драка между водителями произошла под Калининградом. В воскресенье вечером на Приморском кольце на въезде в город скопились автомобили: отдыхавшие на побережье люди возвращались домой. Некоторые нетерпеливые автомобилисты начали объезжать пробку по технической полосе. В какой-то момент на обочину съехал внедорожник BMW X5 и перегородил проезд автолюбителям, не соблюдающим правила дорожного движения. Недовольные затором другие водители начали возмущаться, а один автомобилист устроил скандал с водителем BMW. Посредством слов мужчинам договориться не удалось, поэтому они пустили в ход кулаки. Водители других авто моментально выбежали и начали разниматься драчунов, и им это удалось, хоть и не с первого раза. Видео дорожного конфликта засняли очевидцы.