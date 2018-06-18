Ещё
Водители передрались на трассе под Калининградом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водители передрались на трассе под Калининградом 

Рамблер 18 июня 2018
Массовая драка между водителями произошла под Калининградом. В воскресенье вечером на Приморском кольце на въезде в город скопились автомобили: отдыхавшие на побережье люди возвращались домой. Некоторые нетерпеливые автомобилисты начали объезжать пробку по технической полосе. В какой-то момент на обочину съехал внедорожник BMW X5 и перегородил проезд автолюбителям, не соблюдающим правила дорожного движения. Недовольные затором другие водители начали возмущаться, а один автомобилист устроил скандал с водителем BMW. Посредством слов мужчинам договориться не удалось, поэтому они пустили в ход кулаки. Водители других авто моментально выбежали и начали разниматься драчунов, и им это удалось, хоть и не с первого раза. Видео дорожного конфликта засняли очевидцы.
Комментарии37
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение