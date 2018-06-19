Стали известны подробности про новый седан KIA Cerato

Новый Kia Cerato для России: стали известны первые технические подробности

Новое поколение южнокорейского седана C-класса — Kia Cerato — готовится к выходу на российский авторынок. В базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в котором раскрыты первые технические характеристики «Серато» для нашей страны.

Согласно информации, обозначенной в документе, новый «Киа Серато 2019» будет продаваться в России со старой линейкой силовых агрегатов. Причем базовый мотор G4FD с рабочим объемом в 1,6-литра будет дефорсирован с 130 до 128 лошадиных сил, а его вращающий момент снизится со 157 до 155 Нм.

daily-motor.ru

Что касается второго двигателя, 2-литрового G4NA, то его отдача по-прежнему составит 150 «лошадок», но крутящий момент станет на 2 Нм меньше — 192 вместо 194 Нм. Оба мотора официально способны «переваривать» отечественный бензин марки АИ-92.

Трансмиссии у нового Cerato для России также останутся прежними: это 6-ступенчатая МКПП, идущая исключительно в связке с 1,6-литровым движком, и 6-ступенчатый «автомат», доступный как с 1,6-литровым мотором, так и 2-литровым.

Производство «Церато» для РФ будет вестись на предприятии «Автотор» в Калининграде. По предварительной информации, первые седаны доберутся до дилеров в нашей стране ближе к началу сентября 2018 года.