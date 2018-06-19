Ещё
Стали известны подробности про новый седан KIA Cerato
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Kia Cerato для России: стали известны первые технические подробности 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: daily-motor.ru
Новое поколение южнокорейского седана C-класса — Kia Cerato — готовится к выходу на российский авторынок. В базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в котором раскрыты первые технические характеристики «Серато» для нашей страны.
Согласно информации, обозначенной в документе, новый «Киа Серато 2019» будет продаваться в России со старой линейкой силовых агрегатов. Причем базовый мотор G4FD с рабочим объемом в 1,6-литра будет дефорсирован с 130 до 128 лошадиных сил, а его вращающий момент снизится со 157 до 155 Нм.
daily-motor.ru
Что касается второго двигателя, 2-литрового G4NA, то его отдача по-прежнему составит 150 «лошадок», но крутящий момент станет на 2 Нм меньше — 192 вместо 194 Нм. Оба мотора официально способны «переваривать» отечественный бензин марки АИ-92.
Трансмиссии у нового Cerato для России также останутся прежними: это 6-ступенчатая МКПП, идущая исключительно в связке с 1,6-литровым движком, и 6-ступенчатый «автомат», доступный как с 1,6-литровым мотором, так и 2-литровым.
Производство «Церато» для РФ будет вестись на предприятии «Автотор» в Калининграде. По предварительной информации, первые седаны доберутся до дилеров в нашей стране ближе к началу сентября 2018 года.
Daily-Motor: последние новости
В продажу в РФ вышла спортивная версия Bentley Bentayga V8 Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар В Сеть выложен рендер нового купе Mazda RX-9
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением285
Водители передрались на трассе под Калининградом23
В РФ стартовали продажам юбилейного Subaru Forester
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение