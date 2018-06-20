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Ford и Volkswagen готовят стратегический альянс
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Компании Ford и Volkswagen готовят умопомрачительный альянс 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Довольно часто производители автомобилей объединяют усилия, чтобы сократить производственные затраты и ускорить развитие, работая вместе над различными проектами, которые приносят пользу обеим сторонам.
Это происходит с самого начала автомобильной промышленности и очередные компании, которые заключают сделку — гиганты Volkswagen и Ford.
На этой неделе Ford и Volkswagen подписали меморандум о сотрудничестве и в настоящее время анализируют перспективы создания стратегического альянса с акцентом на совместную разработку ряда коммерческих автомобилей.
Кроме этого, Ford и VW также изучают способы, как две компании могут "лучше удовлетворить меняющиеся потребности клиентов".
Другими словами, это означает, что два автоконцерна будут внимательно следить за тенденциями рынка и могут совместно работать, чтобы удовлетворить спрос на растущую популярность.
Обе компании ясно дали понять, что стратегическое партнерство не приведет к соглашениям о долевом участии, поэтому VW не будет покупать долю в Ford или наоборот.
"Этот потенциальный альянс с Volkswagen Group является еще одним примером того, как мы можем стать партнерами в бизнесе, создавая глобальную линейку продуктов и расширяя наши возможности. Мы с нетерпением ожидаем изучения с командой Volkswagen, чтобы лучше обслуживать меняющиеся потребности клиентов коммерческих автомобилей — и многое другое", — говорит глава Ford по глобальным рынком Джим Фарли.
Один из руководителей Volkswagen Group Томас Седран на это ему ответил:
"Чтобы адаптироваться к сложной обстановке, крайне важно получить гибкость за счет работы альянсов. Это основной элемент нашей стратегии. Потенциальная промышленная кооперация с Ford рассматривается как возможность повышения конкурентоспособности обеих компаний по всему миру".
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