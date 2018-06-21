Hyundai Motor и Audi станут работать вместе

Hyundai Motor и Audi подписали соглашение о сотрудничестве

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company и немецкая компания Audi AG подписали соглашение о совместном использовании технологий, связанных с производством автомобилей с топливными элементами. Об этом в четверг сообщила газета The Korea JoongAng Daily.

"Партнерство с Audi станет поворотным моментом в мировой автомобильной промышленности, который оживит рынок и создаст инновационную отраслевую экосистему", — сообщил вице-президент Hyundai Ыйсан Чонг, добавив, что производство автомобилей с использованием топливных элементов может решить проблему загрязнения окружающей среды и нехватки ресурсов.

Подписанное соглашение о совместном лицензировании должно разрешить возможные споры о владении технологиями, а также объединить инновационные разработки двух автомобилестроительных компаний.