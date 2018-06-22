Ещё
Создатель «Приоры» раскритиковал нынешние авто Lada
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатель «Приоры» раскритиковал дизайн новых автомобилей Lada 

Daily-Motor 36 минут назад
Фото: Daily-Motor
Автомобильный дизайнер Владимир Ярцев, известный российским автомобилистам как создатель внешнего облика модели ВАЗ 2110, наследницей которой стала Lada Priora, раскритиковал дизайн нынешних автомобилей Lada.
В интервью редакции издания «Колеса» специалист отметил, что считает новый X-образный стиль автомобилей отечественной марки неоднозначным, особенно решение с выштамповками в форме буквы «Х» на боковых поверхностях, делающими профиль машин Lada слишком «вычурным».
При этом бывший дизайнер «АвтоВАЗа» признает что появление в компании Стива Маттина (главный дизайнер) является важным событием в истории марки Lada, поскольку предложенная им дизайнерская концепция позволила сделать автомобили «Лада» более «европейскими».
Отметим, что сейчас Владимир Ярцев работает в тюнинг-ателье Larte Design, занимающимся тюнингом премиальных автомобилей. На сегодняшний день эта фирма совместно с российским специалистом реализовала более 20 проектов.
Daily-Motor: последние новости
Skoda не распродала запасы автомобилей Yeti Новый Kia Cerato для России: стали известны первые технические подробности Subaru повысила цены на почти все свои автомобили в РФ
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян19
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе18
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: четверо погибших251
«Нет денег — получаешь срок»: МВД проверит Кущевку198
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение