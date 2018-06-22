Создатель «Приоры» раскритиковал нынешние авто Lada

Создатель «Приоры» раскритиковал дизайн новых автомобилей Lada

Автомобильный дизайнер Владимир Ярцев, известный российским автомобилистам как создатель внешнего облика модели ВАЗ 2110 , наследницей которой стала Lada Priora , раскритиковал дизайн нынешних автомобилей Lada.

В интервью редакции издания «Колеса» специалист отметил, что считает новый X-образный стиль автомобилей отечественной марки неоднозначным, особенно решение с выштамповками в форме буквы «Х» на боковых поверхностях, делающими профиль машин Lada слишком «вычурным».

При этом бывший дизайнер «АвтоВАЗа» признает что появление в компании Стива Маттина (главный дизайнер) является важным событием в истории марки Lada, поскольку предложенная им дизайнерская концепция позволила сделать автомобили «Лада» более «европейскими».

Отметим, что сейчас Владимир Ярцев работает в тюнинг-ателье Larte Design, занимающимся тюнингом премиальных автомобилей. На сегодняшний день эта фирма совместно с российским специалистом реализовала более 20 проектов.