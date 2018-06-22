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В Россию придет Infiniti QX50 нового поколения
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На российский рынок вышел новый кроссовер Infiniti QX50 

Wroom.ru 43 минуты назад
Фото: Wroom.ru
В России открыт прием заказов на кроссовер Infiniti QX50 второго поколения. Впервые машина была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2017 года.
Российская версия получила двухлитровый двигатель, развивающий мощность 249 л. с., и полный привод.
Базовое оснащение включает круиз-контроль, восемь подушек безопасности, новую навигационную систему, двойной цветной сенсорный дисплей, систему бесконтактного открытия дверей, обогрев ветрового стекла и боковых зеркал, светодиодные фары.
Поставки первых машин ожидаются уже в начале августа. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.
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