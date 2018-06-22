В Россию придет Infiniti QX50 нового поколения

На российский рынок вышел новый кроссовер Infiniti QX50

В России открыт прием заказов на кроссовер Infiniti QX50 второго поколения. Впервые машина была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2017 года.

Российская версия получила двухлитровый двигатель, развивающий мощность 249 л. с., и полный привод.

Базовое оснащение включает круиз-контроль, восемь подушек безопасности, новую навигационную систему, двойной цветной сенсорный дисплей, систему бесконтактного открытия дверей, обогрев ветрового стекла и боковых зеркал, светодиодные фары.

Поставки первых машин ожидаются уже в начале августа. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.