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Американцы изобрели треугольное колесо
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Американцы изобрели треугольное колесо 

Авторамблер 16 часов назад
Американская демократия сможет забраться в самые отдаленные уголки планеты — агентство DARPA представило колесо, которое не совсем колесо.
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), входящее в состав Министерства обороны США, продемонстрировало уникальную разработку, созданную инженерами центра робототехники Университета Карнеги-Меллона. С виду это колесо, которое словно подсмотрели в фильмах Ридли Скотта, однако оригинальности затеи позавидует даже легендарный папаша "Чужого".
Раздвигающиеся секции позволяют за две секунды менять форму — от круглой до треугольной. Для движения по твердой поверхности подойдет обычное колесо, а для преодоления оффроуда — движитель, смахивающий своими очертаниями на так называемую "гусянку".
Вот она, мечта джипера! Ведь "гусянка" на ту же "Ниву" ставится вместо штатных "катков", в то время как американская система позволяет объединить все в одном механизме. Но разработана она для военных целей и адаптация для гражданских нужд сопряжена с рядом очевидных сложностей.
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