Американцы изобрели треугольное колесо

Американская демократия сможет забраться в самые отдаленные уголки планеты — агентство DARPA представило колесо, которое не совсем колесо.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), входящее в состав Министерства обороны США , продемонстрировало уникальную разработку, созданную инженерами центра робототехники Университета Карнеги-Меллона. С виду это колесо, которое словно подсмотрели в фильмах Ридли Скотта , однако оригинальности затеи позавидует даже легендарный папаша "Чужого".

Раздвигающиеся секции позволяют за две секунды менять форму — от круглой до треугольной. Для движения по твердой поверхности подойдет обычное колесо, а для преодоления оффроуда — движитель, смахивающий своими очертаниями на так называемую "гусянку".

Вот она, мечта джипера! Ведь "гусянка" на ту же "Ниву" ставится вместо штатных "катков", в то время как американская система позволяет объединить все в одном механизме. Но разработана она для военных целей и адаптация для гражданских нужд сопряжена с рядом очевидных сложностей.