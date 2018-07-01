Начало индексации тарифа «Платона» отсрочили

Тариф «Платона» не будут индексировать еще год

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" не будет индексирован вплоть до 1 июля 2019 года, следует из постановления правительства.

Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции, однако до 1 июля 2018 года эту индексацию дважды отменяли в интересах грузоперевозчиков. Как предполагали источники агентства, в этом году тариф должен был быть индексирован на уровень накопленной инфляции с момента запуска системы — 15 ноября 2015 года. В таком случае, тариф мог вырасти до 2,11-2,12 рубля за километр. Но правительство в очередной раз перенесло срок начала индексации на год — до 1 июля 2019 года. Таким образом, тариф останется неизменным еще год.

Вопрос по изменениям в работе системы "Платон" на неделе обсуждался на совещании в Росавтодоре. В нем приняли участие представители Минтранса , Росавтодора, ФКУ "Дороги России", грузоперевозчиков и отраслевых ассоциаций.

На открытии заседания замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков сообщил, что по предложению законопослушных перевозчиков в июле будет усилен контроль за нарушителями по оплате сборов с грузовиков. Полномочия по выявлению неплательщиков по системе "Платон" на основе автоматической фиксации будут переданы Ространснадзору от МВД . Соответствующие изменения в КоАП ранее одобрили Госдума СФ . Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль по всей стране. Передача этих полномочий состоится с вступлением в силу поправок в КоАП 8 июля.

Грузоперевозчики и представители ассоциаций отметили, что такие меры полностью отвечают предложениям бизнес-сообщества. Заместитель гендиректора компании "Траско" Тарас Коваль подчеркнул, что усиление качества администрирования штрафов создаст равные условия исполнения законодательства для всех перевозчиков. По его словам, если передача полномочий Ространснадзору это обеспечит, то изменения в КоАП полностью отражают интересы именно честных предпринимателей.