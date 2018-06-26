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Мара Багдасарян срочно продает «Мерседес»
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Мара Багдасарян срочно избавляется от своего «Мерседеса» 

Рамблер 5 часов назад
Мара Багдасарян срочно продает «Мерседес». Об этом пожизненно лишенная прав гонщица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
Лимитированную версию двухдверного «Мерседеса» S-класса 2015 года выпуска с единственным владельцем и пробегом в 47 тысяч километров Багдасарян продает за 7,5 миллиона рублей.
«Прошу СМИ тоже сделать мне рекламу», — добавила стритрейсерша.
>> Пожизненно отстраненная Багдасарян показала новые права
Мара Багдасарян множество раз задерживалась полицией за нарушения правил дорожного движения, а весной 2017 года была пожизненно лишена прав из-за эпилепсии, «заработанной» после одного из ДТП, в которых поучаствовала. Тем не менее с тех пор Багдасарян уже несколько раз ловили за рулем автомобиля за разного рода нарушения ПДД.
В середине мая Багдасарян через суд пыталась вернуть свои права, сочтя незаконным отказ одного из отделов Госавтоинспекции Москвы по экзаменационной работе в ее праве вновь сдать экзамен. Дорогомиловский районный суд столицы подтвердил решение дорожных полицейских.
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