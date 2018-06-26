Мара Багдасарян срочно избавляется от своего «Мерседеса»

Мара Багдасарян срочно продает « Мерседес ». Об этом пожизненно лишенная прав гонщица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Лимитированную версию двухдверного «Мерседеса» S-класса 2015 года выпуска с единственным владельцем и пробегом в 47 тысяч километров Багдасарян продает за 7,5 миллиона рублей.

«Прошу СМИ тоже сделать мне рекламу», — добавила стритрейсерша.

Мара Багдасарян множество раз задерживалась полицией за нарушения правил дорожного движения, а весной 2017 года была пожизненно лишена прав из-за эпилепсии, «заработанной» после одного из ДТП, в которых поучаствовала. Тем не менее с тех пор Багдасарян уже несколько раз ловили за рулем автомобиля за разного рода нарушения ПДД.