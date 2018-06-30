Ещё
Оренбург отмечает День Молодежи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оренбург отмечает День Молодежи 

АиФ-Оренбург 30 июня 2018
Фото: АиФ-Оренбург
29 июня в Оренбурге отметили День молодежи.
В парке им. Перовского организовали образовательные, развлекательные и творческие площадки и выставку «ВДНХ-56». Оренбуржцы смогли проверить свою смекалку в соревновании по построению машин Голдберга (устройства, которые выполняют очень простое действие чрезвычайно сложным образом). Кульминацией праздника стали пенная вечеринка и «Мокрые войны», где каждый желающий смог пострелять из водных пистолетов.
«Для меня День молодежи — это не просто развлекательный праздник, а мероприятие, которое повышает социальную активность, и дает молодежи почувствовать себя важной, значимой частью современного общества», — поделилась оренбурженка Наталья Матвеева.
Праздничные гуляния продолжаются и 30 июня в парке им. 50-летия СССР. С 20:00-23:00 там проведут мастер-классы, будут работать игровые площадки и зоны отдыха, выступит кавер — группа «United Sounds».
«Не нужно смотреть на возраст, самое главное быть молодым душой и телом. День молодежи — это тот день, который возвращает в молодость и помогает вспомнить моменты своей юности», — призналась участница праздника Марина Журина.
АиФ-Оренбург: последние новости
У Медногорска на железнодорожном переезде перевернулся грузовик Соцсети: на трассе Оренбург-Самара произошло смертельное ДТП с автобусом В Новотроицке водитель Renault сбил 9-летнего пешехода
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Опять за старое: Багдасарян снова поймали272
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Балерину Мариинки насмерть сбили на Невском
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение