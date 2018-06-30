Оренбург отмечает День Молодежи

29 июня в Оренбурге отметили День молодежи.

В парке им. Перовского организовали образовательные, развлекательные и творческие площадки и выставку «ВДНХ-56». Оренбуржцы смогли проверить свою смекалку в соревновании по построению машин Голдберга (устройства, которые выполняют очень простое действие чрезвычайно сложным образом). Кульминацией праздника стали пенная вечеринка и «Мокрые войны», где каждый желающий смог пострелять из водных пистолетов.

«Для меня День молодежи — это не просто развлекательный праздник, а мероприятие, которое повышает социальную активность, и дает молодежи почувствовать себя важной, значимой частью современного общества», — поделилась оренбурженка Наталья Матвеева

Праздничные гуляния продолжаются и 30 июня в парке им. 50-летия СССР. С 20:00-23:00 там проведут мастер-классы, будут работать игровые площадки и зоны отдыха, выступит кавер — группа «United Sounds».

«Не нужно смотреть на возраст, самое главное быть молодым душой и телом. День молодежи — это тот день, который возвращает в молодость и помогает вспомнить моменты своей юности», — призналась участница праздника Марина Журина.