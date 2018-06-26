«АвтоВАЗ» отзовет более 7 тысяч Lada XRay

АвтоВАЗ отзывает в России 7220 автомобилей Lada Xray из-за неполадок с подвеской. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — отмечается в сообщении.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена.
Ранее ФАН передавало, что Fiat отзывает 246 автомобилей Freemont в России.