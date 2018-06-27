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Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla
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Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla 

Motor.ru 27 июня 2018
Фото: Motor.ru
В стандартное оснащение пикапа Tesla войдет двухмоторная электрическая силовая установка с очень высоким крутящим моментом и особая подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку. Об этом своем твиттере сообщил глава американской компании Илон Маск.
Помимо этого, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пикап сможет самостоятельно парковаться и получит набор сенсоров с 360-градусным обзором.
Информация о том, что Tesla выпустит электрический пикап появилась в декабре 2017 года. Это подтвердил сам Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера. Точная дата не была названа, но сообщалось, что это произойдет после запуска в серию компактного кроссовера Model Y. По предварительной информации, вседорожник дебютирует в марте следующего года.
Ранний эскиз пикапа американский производитель показал во время презентации тягача Semi. На рисунке был изображен гигантский грузовик, в кузове которого поместился другой автомобиль.
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