Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»

«Новая Москва» стала стоп-словом для операторов колл-центра московского ЦОДД.

Сегодня один из пользователей соцсети Facebook опубликовал в сообществе движения «Синие ведерки» «кафкианскую историю» о Центре организации дорожного движения.

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По его словам, уже второй день подряд на левой полосе Киевского шоссе в районе Рассудово, что на территории Новой Москвы, лежит разбитый отбойник.

«Кто увернулся, тот и выжил», — отметил он.

В связи с этим пользователь решил сообщить об угрожающем жизни препятствии сотрудникам ЦОДД. Позвонив на один из номеров центра, он, согласно призыву оператора, начал излагать суть своей «заявки», однако служащий ЦОДД очень странно отреагировал на слова «Новая Москва».

«Вас не слышно», — сказал он и бросил трубку.

Подобная ситуация повторилась еще по меньшей мере четырежды.