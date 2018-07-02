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Ким Чен Ын пересел на Lada Priora
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СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: youtube.com
Лидер КНДР Ким Чен Ын возобновил инспекции частей Корейской народной армии (КНА) и посещение предприятий для руководства их работой на местах.
Как сообщило агентство Yonhap, в минувшую субботу он прибыл с проверкой в одну из воинских частей на российском автомобиле Lada Priora.
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На это сразу же обратили внимание СМИ Южной Кореи и других стран. На опубликованных снимках Ким Чен Ын сидит на заднем сидении автомобиля этой модели. Машину можно узнать по заводским дискам на колесах и по темно-болотному цвету, типичному для этих некогда одних из самых популярных в России машин.
С 2009 по 2012 год "Приора" считалась самой продаваемой легковушкой в России. К апрелю прошлого года число выпущенных "АвтоВАЗом" автомобилей этой модели достигло 1 млн В мае текущего года стало известно о прекращении выпуска "Приоры".
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