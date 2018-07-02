Ким Чен Ын пересел на Lada Priora

СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora

Лидер КНДР Ким Чен Ын возобновил инспекции частей Корейской народной армии (КНА) и посещение предприятий для руководства их работой на местах.

Как сообщило агентство Yonhap, в минувшую субботу он прибыл с проверкой в одну из воинских частей на российском автомобиле Lada Priora.

На это сразу же обратили внимание СМИ Южной Кореи и других стран. На опубликованных снимках Ким Чен Ын сидит на заднем сидении автомобиля этой модели. Машину можно узнать по заводским дискам на колесах и по темно-болотному цвету, типичному для этих некогда одних из самых популярных в России машин.