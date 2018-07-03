Раскрыты схемы обмана россиян с бензином

Выявлены махинации на АЗС

76% автозаправочных станций обманывают клиентов при заливе топлива, говорится в исследовании Федерации автовладельцев России (ФАР).

Специалисты федерации проверили 43 автозаправки в 13 регионах России и выяснили, что в среднем автовладельцам недоливают 5% топлива. Максимальный процент зафиксированного недолива составил 19%.

«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям Технического Регламента ТС», — говорится в сообщении ФАР.

Так, на АЗС в Краснодарском крае, где АИ-95 продавался по 44,70 рубля за литр, а недолив составил 19%, топливо обошлось покупателю в 55,21 рубля за литр.