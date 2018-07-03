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Раскрыты схемы обмана россиян с бензином
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Выявлены махинации на АЗС 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
76% автозаправочных станций обманывают клиентов при заливе топлива, говорится в исследовании Федерации автовладельцев России (ФАР).
Специалисты федерации проверили 43 автозаправки в 13 регионах России и выяснили, что в среднем автовладельцам недоливают 5% топлива. Максимальный процент зафиксированного недолива составил 19%.
«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям Технического Регламента ТС», — говорится в сообщении ФАР.
Так, на АЗС в Краснодарском крае, где АИ-95 продавался по 44,70 рубля за литр, а недолив составил 19%, топливо обошлось покупателю в 55,21 рубля за литр.
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