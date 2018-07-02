Tesla заявила о новых целях по Model 3

Tesla заявила о новых целях по производству Model 3

Компания Tesla сообщила о том, что ей удалось произвести 5000 седанов Model 3 за неделю. Об этом говорится в сообщениях сотрудникам, разосланным вечером 1 июля по электронной почте, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма. При этом собеседники агентства уточнили, что последняя модель сошла с конвейера около 5 утра 2 июля, что ставит под сомнение способность компании сохранять заявленные производственные темпы в среднесрочной перспективе.

В электронных письмах, адресованных рабочим, говорилось также о том, что в «следующем месяце» компания намерена производить по 6000 Model 3 в неделю. Что касается Model S and Model X, то их производство предполагается довести до «7000 за 7 дней». Эта же цель указана на страничке компании в Twitter.