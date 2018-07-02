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Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку
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Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку 

BFM.RU 2 июля 2018
Фото: ДорИнфо
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту, входящему в участок строящейся Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.
По его словам, строительство Северо-Западной хорды находится на завершающем этапе.
«Северо-Западная хорда — это магистраль от Дмитровки до Мичуринского проспекта. В основном закончено строительство. Осталось несколько объектов», — пояснил столичный градоначальник.
Он добавил, что Северо-Западная хорда представляет собой большой кластер дорог и напомнил, что в Москве сейчас находятся в строительстве четыре хорды: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокада.
Собянин отметил, что хорды помогут автомобилистам проезжать из одного конца города в другой, минуя центр, и изменят структуру транспортных потоков. В конечном итоге они образуют так называемое Четвертое транспортное кольцо.
Мэр поблагодарил строителей за работу, а также поздравил их с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании, заявив, что открытие Крылатского моста посвящается этой победе наших футболистов.
«Сегодня запускаем один из объектов Северо-Западной — это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка. В целом Северо-Западная хорда — это 80 км дорог. Посвящаем запуск победе нашей сборной», — сказал он.
Строительство нового Крылатского моста длиной 282 метров было начато в декабре 2016 года и завершено в июле 2018 года. Новый мост станет дублером старого Крылатского моста, построенного в первой половине 1980-х годов. В результате число полос на этом участке дороги удвоится — по каждому мосту движение транспорта будет организовано по трем полосам в одном направлении. Для удобства пешеходов на обоих мостах обустроены тротуары.
Строительство нового Крылатского моста позволило устранить одно из «узких горлышек» на Северо-Западной хорде. Было улучшено транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы — Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк.
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