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Ведущий инженер Tesla оставил компанию
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Ведущий инженер автопроизводителя Tesla покинул компанию 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: © AP Photo/David Zalubowski
Ведущий инженер американского автопроизводителя Tesla покинул компанию. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.
По ее данным, Даг Филд, занимавший пост вице-президента по инженерной работе, не вернется из своего длительного отпуска, в который он ушел в начале мая текущего года. Как ожидалось, он должен был вновь выйти на работу через шесть недель, однако этого так и не произошло, сообщили источники издания.
В Tesla подтвердили газете, что Филд больше не является сотрудником компании и спустя пять лет работы в ней готов "двигаться дальше". Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года, отмечает издание.
Филд работал в Tesla с 2003 года и, будучи ведущим инженером, отвечал за производство электромобилей. По данным газеты, именно он смог упростить инженерную конструкцию машины Model 3, добившись таким образом снижения расходов на ее сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость.
В воскресенье глава Tesla Илон Маск заявил, что объемы выпуска новых электромобилей Model 3 достигли целевого показателя в размере 5 тыс. машин в неделю. По словам Маска, в следующем месяце компания рассчитывает повысить его до 6 тыс.
Ранее агентство Reuters сообщило, что работа над последними из 5 тыс. автомобилей Model 3 была завершена на предприятии Tesla во Фримонте (штат Калифорния) в минувшее воскресенье. В компании рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось. Как отметило агентство, остается неясным, сможет ли Tesla поддерживать такие темпы в долгосрочной перспективе.
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