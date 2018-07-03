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Водители остановили движение по МКАД из-за утки
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Водители остановили движение по МКАД из-за утки
Рамблер
3 июля 2018
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8
Водители остановили движение по МКАД, чтобы перевести через дорогу утку с утятами.
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Комментарии
8
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