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Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
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Уральские инспекторы ГИБДД записали клип 

Рамблер 4 июля 2018
Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года, в 1998 году ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), а праздничный день установили в 2009 году. К нынешнему празднованию инспекторы ГИБДД с Урала сняли праздничный клип. Опубликованный в интернете ролик стремительно набирает популярность. На видеокадрах показана будничная работа сотрудников автоинспецкии, параллельно звучит песня (авторы музыки -Кирилл Зайцев, автор текста — Анна Массольд, исполняет композицию Вадим Суендиков).
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