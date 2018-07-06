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Названа причина сонливости водителей
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Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля, пишет портал Science Daily.
Ученые провели исследование с 15 добровольцами на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторые из них были подвержены низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрации не воздействовала. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.
В результате, ученые обнаружили, что подопытные, которые были подвержены вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и потерю внимания. Через 30 минут степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их ритм сердца показывал, что они погружаются в сон.
Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.
Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.
Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на их исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.
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