Россияне сметают дорожающие автомобили

За полгода россияне скупили на 18% автомобилей больше, чем год назад

По итогам первого полугодия россияне купили 850 тысяч новых легковушек, что на 18% больше, чем год назад. Автомобилистов даже не пугают постоянно растущие цены — благодаря повышенному спросу подавляющее большинство брендов показали стремительный рост. Все чаще автолюбители при покупке машины вынуждены использовать автокредиты, отмечает эксперт. Такие факторы, как рост кредитной нагрузки, обесценение рубля и рост НДС могут привести к новому витку подорожания.

Итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые полгода подвели в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Несмотря на довольно пессимистичное начало года, когда председатель комитета Йорг Шрайбер даже отказался сделать традиционный прогноз по продажам в 2018 году из-за неопределенности в российском законодательстве, оказалось, что авторынок стал вести себя достаточно позитивно.

Так, за первые шесть месяцев 2018 года россияне купили 849 221 автомобилей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было приобретено 718 529 машин.

В июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,8%: россияне купли в этом месяце 156 351 машин.

В своем традиционном комментарии по итогам месяца Шрайбер обратил внимание на то, что темп восстановления рынка в июне чуть замедлился по сравнению с тем, что рынок демонстрировал в начале года.

«Тем не менее, почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года — это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России чемпионата мира по футболу. Кроме того, из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на росте продаж. В целом первая половина 2018 года была успешной для российского автомобильного рынка, и имеются все причины верить, что позитивное развитие продолжится в ближайшие месяцы», — отметил он.

Кроме того, в беседе с «Газетой.Ru» Шрайбер заявил, что в настоящее время автопроизводители в России чувствуют себя очень уверенно и позитивно. По его оценке, кризис в отрасли уже окончательно позади и общий рост продаж по итогам года составит не менее 10%.

Слова эксперта подтверждает тот факт, что подавляющее большинство автобрендов показали заметный рост продаж по итогам полугода. Отметим, что, начиная именно с 2018 года многие компании начали агрессивную политику вывода на рынок новых моделей.

Традиционный лидер по количеству продаж автомобилей в России, отечественная марка Lada , выросла на 21% — россияне купили 169 884 этих машин за первые полгода.

Самой популярной моделью стала Vesta — 49 635 штук. Следом с приростом в 31% и 111 214 автомобилями идет марка Kia . На третьем месте еще один корейский бренд Hyundai — компания продала 87 035 машин (+23%) — безусловным лидером по продажам марки остается седан Hyundai Solaris

На четвертом месте марка Renault , которая в последнее время пытается максимально дистанцироваться от своего бюджетного имиджа и представила в России несколько дорогих моделей. Это позволило компании выйти на цифру 70 844 автомобилей и показать прирост 16%. На пятом месте по продажам в России оказался Volkswagen (48 158 машин, +22%), а замыкает шестерку лидеров Toyota (47 094 машин, +7%).

У других брендов дела идут также хорошо. К примеру, Skoda выросла на 27% (36 339 машин), Ford на 17% (25 665 машин), прорыв благодаря запуску новых внедорожников продемонстрировала марка Mitsubishi (20 103 машин и прирост 131%). Скачок сделала и Mazda (+29%, 14 262 машин).

Растет и премиум. Так, хотя дилеры называют марку Mercedes-Benz одной из тех, которая наиболее заметно повышает цены, ее продажи выросли на 4%. BMW подтянул результаты на 17% вверх (16 989 машин). А вот Audi пока в минусе (-12%, 7 374 машин) — но по итогам года ситуация может измениться, так как марка уже запустила продажи потенциальных бестселлеров, например, премиальный седана A8.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский обращает внимание на то, что первое полугодие оказалось богатым на события, способных сдвинуть цены в большую сторону.

В том числе обновление модельного ряда во всех сегментах, повышение ставки утилизационного сбора, очередной виток девальвации рубля, обесценившегося к доллару почти на 10% — все эти факторы уже привели к росту цен у дилеров в пределах 2-9%.

«С учетом того, что рост цен на продукцию автопрома опережает рост реальных располагаемых доходов населения, единственным стимулом роста продаж на сегодняшний день остается автокредитование. К концу первого полугодия ставки по автокредитам оказались у рубежа 10% (в ряде банков ставки опустились даже ниже), — сказал Жарский «Газете.Ru». — Однако, с учетом роста кредитной нагрузки населения, в перспективе уже второго полугодия этот фактор будет себя все больше исчерпывать, что определенно скажется на перспективах роста.

К слову о перспективах: скорее всего, июль окажется еще более разочаровывающим. Повышение ставки НДС и отказ от льгот на импорт компонентов для промсборки не самым удачным образом совпали с концом первого полугодия и исчерпанием товарных запасов у дилеров. Это значит, что в июле цены на новые автомобили будут расти, что может негативно сказаться на росте продаж, основные последствия этих двух событий мы почувствуем только в августе-сентябре, когда цены могут вырасти на 5-6%».