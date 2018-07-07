Ещё
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опять за старое: Багдасарян снова поймали 

Рамблер 7 июля 2018
Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян на своем автомобиле Mercedes была в очередной раз задержана в Москве инспекторами ДПС за вождение без прав, сообщает «Интерфакс».
В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
Автомобиль остановили для проверки документов 7 июля 2018 года около 01.30 на 3-й Магистральной улице, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.
По решению Савеловского суда Багдасарян была пожизненно лишена прав по состоянию здоровья — из-за диагноза «эпилепсия». Соответствующую медицинскую справку суду представил прокурор. Багдасарян обжаловала это решение суда.
Отец девушки, Эльмар Багдасарян, заявил, что дочь прошла обследование в НИИ неврологии, где специалист сделал заключение об отсутствии у нее посттравматической эпилепсии. В подтверждение этого девушка опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ». В мае Дорогомиловский суд столицы отказал Багдасарян в возврате водительских прав.
Комментарии298  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение