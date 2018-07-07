Опять за старое: Багдасарян снова поймали

«Интерфакс». Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян на своем автомобиле Mercedes была в очередной раз задержана в Москве инспекторами ДПС за вождение без прав, сообщает

В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Автомобиль остановили для проверки документов 7 июля 2018 года около 01.30 на 3-й Магистральной улице, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров , устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.

По решению Савеловского суда Багдасарян была пожизненно лишена прав по состоянию здоровья — из-за диагноза «эпилепсия». Соответствующую медицинскую справку суду представил прокурор. Багдасарян обжаловала это решение суда.

Отец девушки, Эльмар Багдасарян, заявил, что дочь прошла обследование в НИИ неврологии, где специалист сделал заключение об отсутствии у нее посттравматической эпилепсии. В подтверждение этого девушка опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ». В мае Дорогомиловский суд столицы отказал Багдасарян в возврате водительских прав.