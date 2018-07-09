Названы причины эвакуации с Крымского моста

Эвакуаторы дежурят у Крымского моста круглые сутки, с момента его открытия эвакуировали 64 машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления Упрдор «Тамань» Росавтодора Романа Новикова.

По его словам, основными причинами эвакуаций стали закончившийся бензин и поломки автомобилей.

За 1,5 месяца из-за несоблюдения ПДД на мосту произошли три аварии. Самым распространенным нарушением Новиков назвал превышение скорости (от 90 километров в час). Также водители иногда пользуются мобильными телефонами.

Новиков отметил, что среднесуточная интенсивность движения на мосту выросла с 13 тысяч автомобилей в мае до 18 тысяч в начале июля.

Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров. Строительство велось с февраля 2016 года. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.

В мае после селфи на Крымском мосту оштрафовали байкеров. Мотоциклисты остановились у арки моста ради снимка. Пункт 12.4 ПДД запрещает остановку на мосту, если для движения в одном направлении там предусмотрено менее трех полос.