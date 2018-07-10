АВТОВАЗ продлил жизнь Lada Priora

АВТОВАЗ решил продлить ОТТС на выпуск Lada Priora.

Ранее отечественный производитель сообщил, что Priora больше не будет сходить с конвейеров, чем вызвал недовольства у чеченской молодёжи.

Ведь данная модель пользуется особой популярностью у жителей Кавказа и Закавказья. Автомобиль полюбился не только исходя из модных тенденций места проживания, но и из-за того, что он достаточно хорошо выглядит, имеет адекватную стоимость и минимальный расход топлива, тем более детали на рынке стоят не так дорого, а произвести ремонтные работы можно самостоятельно не обращаясь на СТО.

Последний автомобиль должен был сойти с конвейера последний раз в декабре 2018 года, после чего он навсегда бы ушёл в прошлое.

Планы компании изменились и стало известно, что транспортное средство порадует своих потребителей ещё чуть больше года.

Для того, чтобы выпускать Lada Priora и далее специалисты внесли некоторые доработки, например добавились новые форсунки, благодаря которым автомобиль может работать на 92-ом бензине. Появилась новая российская государственная система реагирования при ДТП.

Заводы, которые в настоящее время выпускают модель находятся в Тольятти, Чечне (Аргуна) и на территории Казахстана.