Volkswagen начал производство нового Tayron

Новый кроссовер Volkswagen T-Cross показали на видео

Новый кроссовер Volkswagen T-Cross показали на видеоПиар-отдел компании Volkswagen опубликовал тизерный видеоролик, на котором показал свой новый кроссовер T-Cross. На выложенном в Сеть видео представлен прототип серийного автомобиля, частично облаченный в камуфляж.

Напомним, что новый VW T-Cross будет спроектирован на архитектуре MQB, которая задействовалась при создании многих других моделей концерна Volkswagen Group, таких как Volkswagen Polo Audi Q7 последних генераций. На мировом авторынке по габаритам новый T-Cross будет конкурировать с японским кроссовером Nissan Juke.

В линейку двигателей нового «Т-Кросс» войдут 1-литровые турбированные агрегаты с отдачей в 95 и 110 лошадиных сил. Связку им составит 6-ступенчатая МКПП или «робот» с двойным сцеплением. В более дорогих версиях новинка получит под капот 1,5— и 1,6-литровые «дизели» на 95 и 115 «скакунов».